【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 國際 08:05 2020/11/19 分享： 美國大選結果尚未百分百確定，但特朗普連任的機會正在持續減低，據報連他親自委任的官員亦不看好，積極尋找其他工作機會。本欄早前提到失去總統身份保護，特朗普恐麻煩纏身，怎估到筆者未寫得切特朗普如何自救，拜登近期已經放風，稱傾向不調查特朗普，以免國家進一步分裂。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 最新專欄文章 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 2020/11/12 【美國大選】人人都是特朗普 右翼主張深植共和黨 選舉 政治 特朗普 拜登 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入