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【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路

國際 08:05 2020/11/19

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美國大選結果尚未百分百確定，但特朗普連任的機會正在持續減低，據報連他親自委任的官員亦不看好，積極尋找其他工作機會。本欄早前提到失去總統身份保護，特朗普恐麻煩纏身，怎估到筆者未寫得切特朗普如何自救，拜登近期已經放風，稱傾向不調查特朗普，以免國家進一步分裂。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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