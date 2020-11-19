基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 名家專欄 2020/11/19 分享： 美股上周帶領環球股市暴力換馬，資金由新經濟股大舉轉投經濟周期股及細價股後，新經濟科技股持倉擠擁情況未見改善，整體股市風險持倉進一步增加。美銀總結全球基金經理調查時認為股市接近「全牛」（full ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 舜宇光學已破頂 管理層派定心丸 今日 舜宇光學已破頂 管理層派定心丸 金軟值得吸納 金山辦公速增 今日 金軟值得吸納 金山辦公速增 最新專欄文章 透視中港美 - IPO改革 1次滿足3願望 2020/11/18 IPO改革 1次滿足3願望 透視中港美 - 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 2020/11/17 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 2020/11/16 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 透視中港美 - 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 2020/11/14 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 透視中港美 - 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 2020/11/13 港交所高位在後頭 趨勢增長不變 特朗普 美股 金融 總統大選 債券 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入