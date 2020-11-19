  • 24°C
香港時間 : 20201119日 (週四) 03:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」

名家專欄 2020/11/19

分享：

美股上周帶領環球股市暴力換馬，資金由新經濟股大舉轉投經濟周期股及細價股後，新經濟科技股持倉擠擁情況未見改善，整體股市風險持倉進一步增加。美銀總結全球基金經理調查時認為股市接近「全牛」（full

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

舜宇光學已破頂 管理層派定心丸
今日
舜宇光學已破頂 管理層派定心丸
金軟值得吸納 金山辦公速增
今日
金軟值得吸納 金山辦公速增

最新專欄文章

透視中港美 - IPO改革 1次滿足3願望
2020/11/18
IPO改革 1次滿足3願望
透視中港美 - 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑
2020/11/17
亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑
透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮
2020/11/16
資金新舊換馬 無礙港股變身大潮
透視中港美 - 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？
2020/11/14
華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？
透視中港美 - 港交所高位在後頭 趨勢增長不變
2020/11/13
港交所高位在後頭 趨勢增長不變
特朗普 美股 金融 總統大選 債券

上一篇文章

財險人棄我取 健康險是亮點

下一篇文章

警戒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版