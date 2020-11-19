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新盤戰越爆 定價反更高

名家專欄 14:00 2020/11/19

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各區爆發新盤戰，部分項目逐步加價加推，仍然見承接力，加上按息已跌至近10年新低水平，置業人士負擔進一步減輕，有助推動整體市場入市氣氛，令發展商更有條件高開。

...

撰文 : 區達明

欄名 : 專家樓論

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