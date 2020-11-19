新盤戰越爆 定價反更高 名家專欄 14:00 2020/11/19 分享： 各區爆發新盤戰，部分項目逐步加價加推，仍然見承接力，加上按息已跌至近10年新低水平，置業人士負擔進一步減輕，有助推動整體市場入市氣氛，令發展商更有條件高開。 ... 撰文 : 區達明 欄名 : 專家樓論 相關文章 【本周樓市焦點】樓市開始復甦？ 一手市場掀起市區新盤混戰 2020/11/16 【本周樓市焦點】樓市開始復甦？ 一手市場掀起市區新盤混戰 【新盤價單】尖沙咀本木首批50伙 開放式折實574萬起 呎價2.17萬起 2020/11/18 【新盤價單】尖沙咀本木首批50伙 開放式折實574萬起 呎價2.17萬起 新盤狂加價 發展商「真積極」還是「假進取」？ 2020/09/20 新盤狂加價 發展商「真積極」還是「假進取」？ 最新專欄文章 專家樓論 - 如果工商舖撤辣 今日 如果工商舖撤辣 專家樓論 - 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 2020/11/18 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 專家樓論 - 救香港經濟？ 重啟租置計劃 2020/11/18 救香港經濟？ 重啟租置計劃 專家樓論 - 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 2020/11/17 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 專家樓論 - 強拍流拍 跟住點拍？ 2020/11/17 強拍流拍 跟住點拍？ 加推單位 一手市場 拆息 帝御‧星濤 本木 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入