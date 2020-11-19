右翼追捧Parler 難損Twitter地位 名家專欄 2020/11/19 分享： 說到近日最多人談論的社交平台，無疑是Parler莫屬，據報於美國大選後，平台的下載量以幾何級數上升，幾乎翻倍至近800萬次。這源於大量特朗普支持者、保守派及右翼人士，以實際行動對Facebook（fb ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 2020/11/18 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 國金札記 - 失總統光環保護 特朗普後患無窮 2020/11/17 失總統光環保護 特朗普後患無窮 國金札記 - 奧巴馬舊臣回歸 華爾街好日子倒數 2020/11/16 奧巴馬舊臣回歸 華爾街好日子倒數 國金札記 - 特朗普主義膨脹 共和黨回不了頭 2020/11/13 特朗普主義膨脹 共和黨回不了頭 國金札記 - 痛失兩大紅州 特朗普自作自受 2020/11/12 痛失兩大紅州 特朗普自作自受 社交平台 Facebook Twitter 美國 總統大選 特朗普 拜登 KOL 醜聞 收集 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入