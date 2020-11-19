街市佬成為舖市救星？ 名家專欄 08:30 2020/11/19 分享： 新冠肺炎疫情衝擊下，零售市道每況愈下，過去支撐舖位租金的鐘錶珠寶、名牌手袋等奢侈品承租力急跌，今時今日支持舖位租金企穩的可能要靠街市行業，近期多個街市行業品牌租務，承租力高過銀行及食肆。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 2020/09/29 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 【工商舖撤辣】盛滙李根興：若果屬實舖市將觸底反彈 成交量至少升50% 2020/11/10 【工商舖撤辣】盛滙李根興：若果屬實舖市將觸底反彈 成交量至少升50% 中原：10月工商舖買賣成交量按月微跌 大手交易活躍帶動金額上升 2020/11/01 中原：10月工商舖買賣成交量按月微跌 大手交易活躍帶動金額上升 10月五大零售區商舖空置率微升 中原工商舖料今年底前見改善 2020/11/15 10月五大零售區商舖空置率微升 中原工商舖料今年底前見改善 最新專欄文章 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 2020/11/18 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 政府又向舖市淋冷水？ 2020/11/17 政府又向舖市淋冷水？ 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 政府減辣舖市有救？ 2020/11/11 政府減辣舖市有救？ 疫情 商舖 灣仔 天水圍 中環 街市 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入