  • 25°C
香港時間 : 20201119日 (週四) 10:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

街市佬成為舖市救星？

名家專欄 08:30 2020/11/19

分享：

新冠肺炎疫情衝擊下，零售市道每況愈下，過去支撐舖位租金的鐘錶珠寶、名牌手袋等奢侈品承租力急跌，今時今日支持舖位租金企穩的可能要靠街市行業，近期多個街市行業品牌租務，承租力高過銀行及食肆。

...

欄名 : 樓市分析

相關文章

【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤
2020/09/29
【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤
【工商舖撤辣】盛滙李根興：若果屬實舖市將觸底反彈 成交量至少升50%
2020/11/10
【工商舖撤辣】盛滙李根興：若果屬實舖市將觸底反彈 成交量至少升50%
中原：10月工商舖買賣成交量按月微跌 大手交易活躍帶動金額上升
2020/11/01
中原：10月工商舖買賣成交量按月微跌 大手交易活躍帶動金額上升
10月五大零售區商舖空置率微升 中原工商舖料今年底前見改善
2020/11/15
10月五大零售區商舖空置率微升 中原工商舖料今年底前見改善

最新專欄文章

拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑
2020/11/18
拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑
政府又向舖市淋冷水？
2020/11/17
政府又向舖市淋冷水？
新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停
2020/11/13
新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停
在家工作新常態 商廈前景何去何從?
2020/11/12
在家工作新常態 商廈前景何去何從?
政府減辣舖市有救？
2020/11/11
政府減辣舖市有救？
疫情 商舖 灣仔 天水圍 中環 街市

下一篇文章

林鄭露口風 港參與大灣區首重創科
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版