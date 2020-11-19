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舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市第二梯隊之選

財金 13:28 2020/11/19

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美股新舊經濟股換馬，續為港股上周初以來市場主調。在ATMXJ為首龍頭科技股反覆下跌情況下，恒指期間仍累升逾680點或2.6%，一眾重磅舊經濟股功不可沒。當中以滙豐 （00005） 貢獻恒指4成升幅，在重磅新經濟股完成調整前，恒指要再向上或企於現高位，要第二梯隊接力撐市。

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欄名 : 透視中港美

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