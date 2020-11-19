舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市第二梯隊之選 財金 13:28 2020/11/19 分享： 美股新舊經濟股換馬，續為港股上周初以來市場主調。在ATMXJ為首龍頭科技股反覆下跌情況下，恒指期間仍累升逾680點或2.6%，一眾重磅舊經濟股功不可沒。當中以滙豐 （00005） 貢獻恒指4成升幅，在重磅新經濟股完成調整前，恒指要再向上或企於現高位，要第二梯隊接力撐市。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 2020/11/18 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 2020/11/17 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 2020/11/16 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 2020/11/13 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 2020/11/12 新經濟股+互聯互通良性循環未變 港交所強勢不改 金融 新業務價值 新經濟 外資 英國 新經濟股 派息 恒生指數 藍籌股 經濟 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入