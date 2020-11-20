Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 國際 08:05 2020/11/20 分享： 蘋果（Apple，美︰AAPL）旗下應用程式商店App Store因抽取高達30%的佣金，一直遭質疑食水太深，導致中小型開發者無法生存。受盡千夫所指的蘋果，最近終於讓步，宣布明年1月起將佣金比例由30%，大幅削減一半至15%。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【牛津疫苗】11款屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜 2020/11/19 【牛津疫苗】11款屬最後階段 輝瑞Moderna同報喜 【英國疫情】英航推試驗計劃 為旅客免費檢測 2020/11/19 【英國疫情】英航推試驗計劃 為旅客免費檢測 【牛津疫苗】長者產生強大免疫反應 無嚴重副作用 2020/11/19 【牛津疫苗】長者產生強大免疫反應 無嚴重副作用 波蘭匈牙利否決歐盟預算案 恐「法治機制」不利申請撥款 2020/11/19 波蘭匈牙利否決歐盟預算案 恐「法治機制」不利申請撥款 【美國疫情】紐約市關閉公立學校 110萬學生在家上課 2020/11/19 【美國疫情】紐約市關閉公立學校 110萬學生在家上課 最新專欄文章 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 2020/11/13 【美國大選】華爾街尅星領軍 拜登監管金融業從嚴 壟斷 蘋果（Apple，美：AAPL） 反壟斷 Google Apple Android iOS 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入