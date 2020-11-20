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奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫

國際 08:55 2020/11/20

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美國前總統奧巴馬批評特朗普拒認輸及阻撓權力交接，於出版的新書中更披露初期施政曾因共和黨人而受挫。

美國總統大選結果仍未作實，民主黨拜登（Joe Biden）當選下屆總統的機會雖高，但總統特朗普（Donald Trump）仍未認輸。前總統奧巴馬（Barack Obama）批評特朗普拒絕認輸及阻撓權力交接，他近日出版的回憶錄，亦披露初期施政曾因共和黨人而受挫。

...

撰文 : 鄭錦玲

欄名 : 國金好書

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