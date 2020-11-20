奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 國際 08:55 2020/11/20 分享： ▲ 美國前總統奧巴馬批評特朗普拒認輸及阻撓權力交接，於出版的新書中更披露初期施政曾因共和黨人而受挫。 美國總統大選結果仍未作實，民主黨拜登（Joe Biden）當選下屆總統的機會雖高，但總統特朗普（Donald Trump）仍未認輸。前總統奧巴馬（Barack Obama）批評特朗普拒絕認輸及阻撓權力交接，他近日出版的回憶錄，亦披露初期施政曾因共和黨人而受挫。 ... 撰文 : 鄭錦玲 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】白宮發言人：第2屆特朗普政府繼續控疫 2020/11/19 【美國大選】白宮發言人：第2屆特朗普政府繼續控疫 【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊 2020/11/19 【美國大選】美媒揭特朗普政府官員 主動接觸拜登團隊 【美國大選】特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次 2020/11/19 【美國大選】特朗普留在白宮過感恩節 上任以來首次 【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人 2020/11/19 【美國大選】伊萬卡前好友：她沉迷權力 不屑窮人 【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國 2020/11/18 【美國大選】拜登有意「放生」特朗普 不會算舊帳以團結美國 最新專欄文章 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 2020/11/06 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 2020/10/30 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 2020/10/23 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 2020/10/16 【WFH】在家工作成新趨勢 疫情可帶動「後工作社會」？ 選舉 政治 拜登 特朗普 奧巴馬 米歇爾 白宮 美國 總統大選 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入