新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年

新界農地補地價往往需要數以年計的時候，據發展局文件顯示，在過去3年完成住宅補地價個案之中，最長一宗長達16年，更有1間西貢村屋補地價花了長達12時間。若果要解決短期土地供應不夠的問題，避不開要從補地價著手。

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