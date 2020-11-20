新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 名家專欄 08:00 2020/11/20 分享： 新界農地補地價往往需要數以年計的時候，據發展局文件顯示，在過去3年完成住宅補地價個案之中，最長一宗長達16年，更有1間西貢村屋補地價花了長達12時間。若果要解決短期土地供應不夠的問題，避不開要從補地價著手。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 2020/11/04 中資快、狠、準收舊樓重建 解讀背後思量 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 2020/11/06 拆解舊樓強拍首宗「流拍」之謎 私樓土地供應危危乎？ 2020/10/06 私樓土地供應危危乎？ 最新專欄文章 街市佬成為舖市救星？ 2020/11/19 街市佬成為舖市救星？ 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 2020/11/18 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 政府又向舖市淋冷水？ 2020/11/17 政府又向舖市淋冷水？ 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 2020/11/13 新盤入伙潮殺到 租金跌勢未停 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 2020/11/12 在家工作新常態 商廈前景何去何從? 農地 土地供應 立法會 發展局 測量師學會 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入