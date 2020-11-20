換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 名家專欄 2020/11/20 分享： 美股新舊經濟股換馬，續為港股上周初以來市場主調。在ATMXJ為首龍頭科技股反覆下跌情況下，恒指期間仍累升逾640點或2.5%，一眾重磅舊經濟股功不可沒。滙豐（00005）及友邦（01299）各貢獻恒指 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里健康看好 盈利超高增長 今日 阿里健康看好 盈利超高增長 中滙可以買 規管不太嚴 今日 中滙可以買 規管不太嚴 最新專欄文章 透視中港美 - 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 2020/11/19 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 透視中港美 - IPO改革 1次滿足3願望 2020/11/18 IPO改革 1次滿足3願望 透視中港美 - 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 2020/11/17 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 2020/11/16 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 透視中港美 - 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 2020/11/14 華府斷中企資金鏈 金融戰殺埋身？ 金融 銷售 派息 新業務價值 長揸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入