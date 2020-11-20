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換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選

名家專欄 2020/11/20

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美股新舊經濟股換馬，續為港股上周初以來市場主調。在ATMXJ為首龍頭科技股反覆下跌情況下，恒指期間仍累升逾640點或2.5%，一眾重磅舊經濟股功不可沒。滙豐（00005）及友邦（01299）各貢獻恒指

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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