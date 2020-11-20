拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 名家專欄 14:00 2020/11/20 分享： 中資五礦地產(00230)進軍香港首個項目油塘蔚藍東岸，以低市價出擊，務求在新盤大戰中突圍，其中一個主要原因相信與樓盤屬遠期樓花，亦反映發展商希望透過低市價搶客吸引大批認購「省靚」招牌。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 【本周樓市焦點】樓市開始復甦？ 一手市場掀起市區新盤混戰 2020/11/16 【本周樓市焦點】樓市開始復甦？ 一手市場掀起市區新盤混戰 【新盤價單】油塘蔚藍東岸首批138伙 開放式折實489.53萬起 呎價1.59萬起 2020/11/19 【新盤價單】油塘蔚藍東岸首批138伙 開放式折實489.53萬起 呎價1.59萬起 新盤戰越爆 定價反更高 2020/11/19 新盤戰越爆 定價反更高 最新專欄文章 專家樓論 - 6000單位入伙 租金調整壓力大 今日 6000單位入伙 租金調整壓力大 專家樓論 - 新盤戰越爆 定價反更高 2020/11/19 新盤戰越爆 定價反更高 專家樓論 - 如果工商舖撤辣 2020/11/19 如果工商舖撤辣 專家樓論 - 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 2020/11/18 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 專家樓論 - 救香港經濟？ 重啟租置計劃 2020/11/18 救香港經濟？ 重啟租置計劃 一手市場 按揭保險 發展商 油塘 五礦 蔚藍東岸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入