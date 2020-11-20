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拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因

名家專欄 14:00 2020/11/20

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中資五礦地產(00230)進軍香港首個項目油塘蔚藍東岸，以低市價出擊，務求在新盤大戰中突圍，其中一個主要原因相信與樓盤屬遠期樓花，亦反映發展商希望透過低市價搶客吸引大批認購「省靚」招牌。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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