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內需股不可不買？

名家專欄 2020/11/20

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港股收復26000點大關後重回悶市格局，恒指最近一個星期幾乎無寸進，熱炒股科技股ATMX「阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）」更在資金炒作轉投傳統經濟股

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撰文 : 莫亦熙

欄名 : 交易講場

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金融 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 安踏體育（02020） 華潤啤酒（00291） 百勝中國－S（09987） 餐飲股 體育用品股

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