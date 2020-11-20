內需股不可不買？ 名家專欄 2020/11/20 分享： 港股收復26000點大關後重回悶市格局，恒指最近一個星期幾乎無寸進，熱炒股科技股ATMX「阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）」更在資金炒作轉投傳統經濟股 ... 撰文 : 莫亦熙 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 2020/11/19 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 交易講場 - 疫苗消息頻現 經濟復甦行情炒完？ 2020/11/18 疫苗消息頻現 經濟復甦行情炒完？ 交易講場 - 阿里續弱 留意內地監管取態 2020/11/17 阿里續弱 留意內地監管取態 交易講場 - 蔚來11月驚奇 成交超亞馬遜+蘋果 2020/11/16 蔚來11月驚奇 成交超亞馬遜+蘋果 交易講場 - MPF緊箍咒鬆綁 回報盡握A股機遇 2020/11/14 MPF緊箍咒鬆綁 回報盡握A股機遇 金融 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 安踏體育（02020） 華潤啤酒（00291） 百勝中國－S（09987） 餐飲股 體育用品股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入