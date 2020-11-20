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拆解Tesla爆升 路數似曾相識

財金 13:55 2020/11/20

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美股本周仍以資金輪動換馬為主調，3大股指變動不大，市場焦點都放在被捧為科技股超新星的Tesla（美：Tesla）身上。Tesla股價在過去3個交易日爆升2成，觸發點是標普指數公司在周一收市後公布，將Tesla納入美股指標標普500指數。

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欄名 : 透視中港美

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