拆解Tesla爆升 路數似曾相識

美股本周仍以資金輪動換馬為主調，3大股指變動不大，市場焦點都放在被捧為科技股超新星的Tesla（美：Tesla）身上。Tesla股價在過去3個交易日爆升2成，觸發點是標普指數公司在周一收市後公布，將Tesla納入美股指標標普500指數。

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