拆解Tesla爆升 路數似曾相識 財金 13:55 2020/11/20 分享： 美股本周仍以資金輪動換馬為主調，3大股指變動不大，市場焦點都放在被捧為科技股超新星的Tesla（美：Tesla）身上。Tesla股價在過去3個交易日爆升2成，觸發點是標普指數公司在周一收市後公布，將Tesla納入美股指標標普500指數。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市選第二梯隊 2020/11/19 舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市選第二梯隊 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 2020/11/18 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 2020/11/17 IPO由T+5變T+1 點止減孖展利息咁簡單? 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 2020/11/16 亞太股滙全綫升 豈止自貿協議利好? 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 2020/11/13 特朗普再出招打遏中資股 港股市場風險增 汽車 美股 巴菲特 市盈率 標準普爾500指數 汽車股 日本 沽空 目標價 指數換馬 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入