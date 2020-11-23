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航空業危機手尾長 波音恐長期運滯

國際 08:05 2020/11/23

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美國飛機製造商波音（Boeing，美︰BA）旗下的737 MAX客機，停飛近兩年，終於獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准復飛。這對波音來說當然是好事，但其處境不見得會因此有明顯改善。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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