航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 國際 08:05 2020/11/23 分享： 美國飛機製造商波音（Boeing，美︰BA）旗下的737 MAX客機，停飛近兩年，終於獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准復飛。這對波音來說當然是好事，但其處境不見得會因此有明顯改善。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 2020/11/20 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 最新專欄文章 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 2020/11/20 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 2020/11/17 【美國大選】拜登挑財長 耶倫弊多於利？ 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 疫情 經濟 航空 航空業 波音 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入