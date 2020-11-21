  • 23°C
香港時間 : 20201121日 (週六) 15:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

假如疫情爆發第四波

名家專欄 14:00 2020/11/21

分享：

在疫情影響下，今年樓價只見波幅不見升幅，僅在窄幅上落徘徊，假如疫情爆發第四波，相信交投量會率先回落，甚至窒礙末季的一手推盤潮，但相信對樓價的實質影響仍屬輕微。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

相關文章

利嘉閣：50指標屋苑周末預約睇樓下跌3.8%
2020/11/20
利嘉閣：50指標屋苑周末預約睇樓下跌3.8%
【市區上車盤】疫情第四波 長沙灣美居中心2房458萬沽 呎價跌穿1.5萬
2020/11/20
【市區上車盤】疫情第四波 長沙灣美居中心2房458萬沽 呎價跌穿1.5萬
【樓價指數】CCL按周回升0.5% 中原：樓價明顯擺脫低位
2020/11/20
【樓價指數】CCL按周回升0.5% 中原：樓價明顯擺脫低位

最新專欄文章

專家樓論 - 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因
2020/11/20
拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因
專家樓論 - 6000單位入伙 租金調整壓力大
2020/11/20
6000單位入伙 租金調整壓力大
專家樓論 - 新盤戰越爆 定價反更高
2020/11/19
新盤戰越爆 定價反更高
專家樓論 - 如果工商舖撤辣
2020/11/19
如果工商舖撤辣
專家樓論 - 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬
2020/11/18
填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬
放盤 二手市場 一手市場 發展商 樓價 CCL

下一篇文章

京城「小份菜」 引發環保大問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版