假如疫情爆發第四波 名家專欄 14:00 2020/11/21 分享： 在疫情影響下，今年樓價只見波幅不見升幅，僅在窄幅上落徘徊，假如疫情爆發第四波，相信交投量會率先回落，甚至窒礙末季的一手推盤潮，但相信對樓價的實質影響仍屬輕微。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 利嘉閣：50指標屋苑周末預約睇樓下跌3.8% 2020/11/20 利嘉閣：50指標屋苑周末預約睇樓下跌3.8% 【市區上車盤】疫情第四波 長沙灣美居中心2房458萬沽 呎價跌穿1.5萬 2020/11/20 【市區上車盤】疫情第四波 長沙灣美居中心2房458萬沽 呎價跌穿1.5萬 【樓價指數】CCL按周回升0.5% 中原：樓價明顯擺脫低位 2020/11/20 【樓價指數】CCL按周回升0.5% 中原：樓價明顯擺脫低位 最新專欄文章 專家樓論 - 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 2020/11/20 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 專家樓論 - 6000單位入伙 租金調整壓力大 2020/11/20 6000單位入伙 租金調整壓力大 專家樓論 - 新盤戰越爆 定價反更高 2020/11/19 新盤戰越爆 定價反更高 專家樓論 - 如果工商舖撤辣 2020/11/19 如果工商舖撤辣 專家樓論 - 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 2020/11/18 填海造地遲來先上岸 助明日大嶼加速上馬 放盤 二手市場 一手市場 發展商 樓價 CCL 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入