Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 名家專欄 2020/11/21 分享： 美股本周仍以資金輪動換馬為主調，3大股指變動不大，市場焦點都放在被捧為科技股超新星的Tesla（美：Tesla）身上。Tesla股價在過去3個交易日爆升2成，觸發點是在周一收市後，獲標普500指數公布 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 網易增長佳 現水平吸納 今日 網易增長佳 現水平吸納 匯付追落後 具支付+SaaS概念 今日 匯付追落後 具支付+SaaS概念 最新專欄文章 透視中港美 - 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 2020/11/20 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 透視中港美 - 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 2020/11/19 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 透視中港美 - IPO改革 1次滿足3願望 2020/11/18 IPO改革 1次滿足3願望 透視中港美 - 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 2020/11/17 亞股全綫漲 自貿協定最強催化劑 透視中港美 - 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 2020/11/16 資金新舊換馬 無礙港股變身大潮 汽車股 Tesla 恒生指數 美股 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入