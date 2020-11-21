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Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信

名家專欄 2020/11/21

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美股本周仍以資金輪動換馬為主調，3大股指變動不大，市場焦點都放在被捧為科技股超新星的Tesla（美：Tesla）身上。Tesla股價在過去3個交易日爆升2成，觸發點是在周一收市後，獲標普500指數公布

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撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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