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當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」

名家專欄 14:00 2020/11/23

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新增確診數字持續急增，情況令人憂慮，政府將推出更嚴厲的防疫措施，新盤銷售或被迫延後，加上大圍站上蓋新盤已消化了一大批購買力，市場亦需要稍為「回氣」，末季一手推盤潮有機受稍為歇息。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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