當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 名家專欄 14:00 2020/11/23 分享： 新增確診數字持續急增，情況令人憂慮，政府將推出更嚴厲的防疫措施，新盤銷售或被迫延後，加上大圍站上蓋新盤已消化了一大批購買力，市場亦需要稍為「回氣」，末季一手推盤潮有機受稍為歇息。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 2020/11/17 新盤戰蔓延至市區 投資者購買力成為關鍵 新盤戰越爆 定價反更高 2020/11/19 新盤戰越爆 定價反更高 柏傲莊I、II累售逾1800伙 吸金逾200億元 新世界鄭志剛：售樓目標提早達標 2020/11/22 柏傲莊I、II累售逾1800伙 吸金逾200億元 新世界鄭志剛：售樓目標提早達標 【新盤加推】柏傲莊II加推315伙 折實呎價高見3.17萬元 周四開賣 2020/11/22 【新盤加推】柏傲莊II加推315伙 折實呎價高見3.17萬元 周四開賣 最新專欄文章 專家樓論 - 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 2020/10/29 大圍柏傲莊兩期 定價解碼 專家樓論 - 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 2020/10/16 柏傲莊 I 58人爭1伙 揀樓機會有幾高 專家樓論 - 太古點解要賣太古城車位? 2020/10/15 太古點解要賣太古城車位? 一手市場 發展商 成交 大圍 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入