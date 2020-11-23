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蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質

名家專欄 2020/11/23

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蘋果（Apple，美：AAPL）旗下應用程式商店App Store因抽取高達30%的佣金，一直遭質疑食水太深，導致中小型開發者無法生存。受盡千夫所指的蘋果，最近終於讓步，宣布明年1月起將佣金比例由30

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撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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