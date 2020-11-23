蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 名家專欄 2020/11/23 分享： 蘋果（Apple，美：AAPL）旗下應用程式商店App Store因抽取高達30%的佣金，一直遭質疑食水太深，導致中小型開發者無法生存。受盡千夫所指的蘋果，最近終於讓步，宣布明年1月起將佣金比例由30 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 2020/11/20 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 國金札記 - 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 2020/11/19 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 國金札記 - 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 2020/11/18 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 國金札記 - 失總統光環保護 特朗普後患無窮 2020/11/17 失總統光環保護 特朗普後患無窮 國金札記 - 奧巴馬舊臣回歸 華爾街好日子倒數 2020/11/16 奧巴馬舊臣回歸 華爾街好日子倒數 美元 壓力 遊戲 音樂 閱讀 ETF Apple iPhone Netflix Android 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入