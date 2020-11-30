鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」 名家專欄 07:33 2020/11/30 分享： 日本人氣動畫《鬼滅之刃》簡稱《鬼滅》，《鬼滅之刃》熱潮席捲全亞洲，由日本紅到香港，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房持續創下各地紀錄，香港《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映12天票房已逾2400萬元，成疫市奇葩！香港《鬼滅之刃》的熱潮亦透過電影上映，帶到不同商場、不同行業層面的另類效益！ ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 《鬼滅之刃》期間限定店殺到K11 一文睇曬有咩買 2020/11/26 《鬼滅之刃》期間限定店殺到K11 一文睇曬有咩買 【新場試玩】全港最大NAMCO 11.26進駐康城商場 夾鬼滅之刃公仔 仲有夾雪糕機 2020/11/24 【新場試玩】全港最大NAMCO 11.26進駐康城商場 夾鬼滅之刃公仔 仲有夾雪糕機 【鬼滅風潮】鬼滅之刃殺入各大商場 期間限定店+打卡+買衫+夾公仔 2020/11/27 【鬼滅風潮】鬼滅之刃殺入各大商場 期間限定店+打卡+買衫+夾公仔 【鬼滅風潮】K11鬼滅之刃期間限定店首日直擊 派籌要等4個鐘先入得 2020/11/27 【鬼滅風潮】K11鬼滅之刃期間限定店首日直擊 派籌要等4個鐘先入得 最新專欄文章 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 2020/11/27 《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 2020/11/25 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 建築期付款真係累事？ 2020/11/23 建築期付款真係累事？ 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 2020/11/20 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 香港 電影院 便利店 超市 電影 商場 一手市場 油塘 蔚藍東岸 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入