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鬼滅之刃拯救香港 全集中的「錢の呼吸」

名家專欄 07:33 2020/11/30

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日本人氣動畫《鬼滅之刃》簡稱《鬼滅》，《鬼滅之刃》熱潮席捲全亞洲，由日本紅到香港，電影《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》票房持續創下各地紀錄，香港《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》上映12天票房已逾2400萬元，成疫市奇葩！香港《鬼滅之刃》的熱潮亦透過電影上映，帶到不同商場、不同行業層面的另類效益！

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欄名 : 樓市分析

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