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【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大

國際 12:05 2020/11/24

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全球最具實力藥廠及頂尖專家不懈努力下，新冠病毒疫苗的好消息浪接浪，多款疫苗的第三階段測試結果都得出極高有效率，似乎已看見隧道盡頭的曙光。不過，接下來安排廣泛接種的計劃，卻面臨疫苗懷疑論考驗。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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