【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 國際 12:05 2020/11/24 分享： 全球最具實力藥廠及頂尖專家不懈努力下，新冠病毒疫苗的好消息浪接浪，多款疫苗的第三階段測試結果都得出極高有效率，似乎已看見隧道盡頭的曙光。不過，接下來安排廣泛接種的計劃，卻面臨疫苗懷疑論考驗。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸 今日 【美國大選】特朗普重要盟友克里斯蒂 公開勸對方認輸 【The Crown】英女王和戴卓爾夫人火藥味純屬虛構 專家逐點闢謠 2020/11/23 【The Crown】英女王和戴卓爾夫人火藥味純屬虛構 專家逐點闢謠 【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席 2020/11/23 【美國大選】女律師亂指控欠根據 特朗普法律團隊割席 【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低 2020/11/23 【新冠疫苗】牛津疫苗有效率僅得70% 比輝瑞、Moderna低 【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制 2020/11/23 【英國疫情】英格蘭料下周三解封 恢復3級制限制 最新專欄文章 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 今日 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 2020/11/23 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 2020/11/20 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 疫情 傳染病 瑞德西韋 冠狀病毒 疫苗 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入