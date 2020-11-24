【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 國際 08:05 2020/11/24 分享： 美國大選誰勝誰負，相信下月初選舉人正式投票後，將有明確答案。然而，特朗普作為「身體很誠實」的天下模範，近期似乎予人打定輸數之感，過去3周的言行舉止，完全不似一個已為未來4年任期作出部署的人，反而更似一個已經遞交辭職信，正在等待last day來臨的人。 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 今日 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 2020/11/23 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 2020/11/20 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 【美國大選】拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 選舉 疫情 總統大選 新冠肺炎疫情 特朗普 白宮 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入