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特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？

國際 08:05 2020/11/24

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美國大選誰勝誰負，相信下月初選舉人正式投票後，將有明確答案。然而，特朗普作為「身體很誠實」的天下模範，近期似乎予人打定輸數之感，過去3周的言行舉止，完全不似一個已為未來4年任期作出部署的人，反而更似一個已經遞交辭職信，正在等待last day來臨的人。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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