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疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開?

名家專欄 14:00 2020/11/24

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第四波疫情不斷惡化，新增個案每日急增，暫時仍未波及一手樓市，部分新盤定價更創新高，但仍集中於1,000萬元以下的細戶，主要因為入場門檻較低，能借按保入市，發展商就此類單位定價更見進取。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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