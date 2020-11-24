疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 名家專欄 14:00 2020/11/24 分享： 第四波疫情不斷惡化，新增個案每日急增，暫時仍未波及一手樓市，部分新盤定價更創新高，但仍集中於1,000萬元以下的細戶，主要因為入場門檻較低，能借按保入市，發展商就此類單位定價更見進取。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 買家無懼疫情 柏傲莊II第3輪即日沽清 加推開放式呎價3.17萬挑戰新界新高 2020/11/23 買家無懼疫情 柏傲莊II第3輪即日沽清 加推開放式呎價3.17萬挑戰新界新高 假如疫情爆發第四波 2020/11/21 假如疫情爆發第四波 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 最新專欄文章 專家樓論 - 第四波疫情來襲 一手表現或轉弱 今日 第四波疫情來襲 一手表現或轉弱 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 住宅樓市平行時空 或將打破 2020/11/23 住宅樓市平行時空 或將打破 專家樓論 - 假如疫情爆發第四波 2020/11/21 假如疫情爆發第四波 專家樓論 - 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 2020/11/20 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 一手市場 H按 拆息 發展商 大圍 柏傲莊 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入