美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 名家專欄 2020/11/24 分享： 本港疫情反彈，早前炒疫苗有望短期應市大升的本地收租、濠賭及航空股全綫回落，中資科技股龍頭ATMXJ向好。市場注視過去2星期以來，資金愛舊棄新換馬潮是否再逆轉，還是另有原因支撑重磅中資科技股回升。 本港與 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 比電催化劑 iPad組裝份額增 今日 比電催化劑 iPad組裝份額增 紫金快高長大 低成本項目投產 今日 紫金快高長大 低成本項目投產 最新專欄文章 透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊 2020/11/23 阿里回歸一年 股價兩度見熊 透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 2020/11/21 Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 透視中港美 - 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 2020/11/20 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 透視中港美 - 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 2020/11/19 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 透視中港美 - IPO改革 1次滿足3願望 2020/11/18 IPO改革 1次滿足3願望 美元 美股 人民幣 美滙指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入