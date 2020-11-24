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美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升

名家專欄 2020/11/24

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本港疫情反彈，早前炒疫苗有望短期應市大升的本地收租、濠賭及航空股全綫回落，中資科技股龍頭ATMXJ向好。市場注視過去2星期以來，資金愛舊棄新換馬潮是否再逆轉，還是另有原因支撑重磅中資科技股回升。

本港與

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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