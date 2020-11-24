參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 名家專欄 2020/11/24 分享： 全球最大型新股螞蟻集團在上市前兩日急煞停震驚市場，主因內地政府在螞蟻上市前出台新規致螞蟻監管環境驟變。螞蟻上市觸礁勢成科網巨頭與監管博弈經典案例，現時市場關注焦點為螞蟻何時才能重新上市？參考騰訊（ ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 2020/11/23 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 交易講場 - 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 2020/11/21 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 交易講場 - 內需股不可不買？ 2020/11/20 內需股不可不買？ 交易講場 - 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 2020/11/19 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 交易講場 - 疫苗消息頻現 經濟復甦行情炒完？ 2020/11/18 疫苗消息頻現 經濟復甦行情炒完？ 金融 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴－SW（09988） 美團－W（03690） 京東集團—SW（09618） 遊戲 張勇 反壟斷 騰訊控股（00700） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入