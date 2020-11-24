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參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？

名家專欄 2020/11/24

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全球最大型新股螞蟻集團在上市前兩日急煞停震驚市場，主因內地政府在螞蟻上市前出台新規致螞蟻監管環境驟變。螞蟻上市觸礁勢成科網巨頭與監管博弈經典案例，現時市場關注焦點為螞蟻何時才能重新上市？參考騰訊（

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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