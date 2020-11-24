利淡因素夾擊 復飛難救波音 名家專欄 2020/11/24 分享： 美國飛機製造商波音旗下的737 MAX客機，停飛近兩年，終於獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准復飛。這對波音來說當然是好事，但其處境不見得會因此有明顯改善。 新冠肺炎疫情下，全球航空業死寂，航空公司的載 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 2020/11/23 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 國金札記 - 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 2020/11/20 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 國金札記 - 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 2020/11/19 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 國金札記 - 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 2020/11/18 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 國金札記 - 失總統光環保護 特朗普後患無窮 2020/11/17 失總統光環保護 特朗普後患無窮 經濟 疫情 美國 航空 航空業 波音 美國聯邦航空管理局 裁員 疫苗 醜聞 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入