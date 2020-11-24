  • 23°C
香港時間 : 20201124日 (週二) 01:52
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

利淡因素夾擊 復飛難救波音

名家專欄 2020/11/24

分享：

美國飛機製造商波音旗下的737 MAX客機，停飛近兩年，終於獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准復飛。這對波音來說當然是好事，但其處境不見得會因此有明顯改善。

新冠肺炎疫情下，全球航空業死寂，航空公司的載

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

最新專欄文章

國金札記 - 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質
2020/11/23
蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質
國金札記 - 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄
2020/11/20
「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄
國金札記 - 右翼追捧Parler 難損Twitter地位
2020/11/19
右翼追捧Parler 難損Twitter地位
國金札記 - 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選
2020/11/18
耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選
國金札記 - 失總統光環保護 特朗普後患無窮
2020/11/17
失總統光環保護 特朗普後患無窮
經濟 疫情 美國 航空 航空業 波音 美國聯邦航空管理局 裁員 疫苗 醜聞

上一篇文章

三大訴求 誰缺誰死

下一篇文章

李克強為明年經濟 釋出甚麼訊號？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版