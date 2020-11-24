利淡因素夾擊 復飛難救波音

美國飛機製造商波音旗下的737 MAX客機，停飛近兩年，終於獲美國聯邦航空管理局（FAA）批准復飛。這對波音來說當然是好事，但其處境不見得會因此有明顯改善。

新冠肺炎疫情下，全球航空業死寂，航空公司的載

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