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港疫情大爆發 港府今出招加辣

食肆縮短營業 關高危場所 公僕在家工作

名家專欄 2020/11/24

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香港疫情大爆發，本土確診個案急升，過去3天累計160宗，個案遍及各區。據知，港府今天將宣布出招，料包括收緊食肆營業時間，關閉個別高危場所，安排公務員盡量在家工作。

高層曾開會 商遏疫情急惡化

據知，港府高

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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