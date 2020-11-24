香港疫情大爆發，本土確診個案急升，過去3天累計160宗，個案遍及各區。據知，港府今天將宣布出招，料包括收緊食肆營業時間，關閉個別高危場所，安排公務員盡量在家工作。

高層曾開會 商遏疫情急惡化

據知，港府高

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