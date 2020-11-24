港疫情大爆發 港府今出招加辣 食肆縮短營業 關高危場所 公僕在家工作 名家專欄 2020/11/24 分享： 香港疫情大爆發，本土確診個案急升，過去3天累計160宗，個案遍及各區。據知，港府今天將宣布出招，料包括收緊食肆營業時間，關閉個別高危場所，安排公務員盡量在家工作。 高層曾開會 商遏疫情急惡化 據知，港府高 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 5千元確診津貼 享有薪病假不符資格 今日 5千元確診津貼 享有薪病假不符資格 縱收緊防疫 需1個月始現轉機？ 今日 縱收緊防疫 需1個月始現轉機？ 最新專欄文章 有政戲 - 疫情嚴峻 港府日內出辣招防疫？ 2020/11/23 疫情嚴峻 港府日內出辣招防疫？ 有政戲 - 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 2020/11/20 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 有政戲 - 林鄭露口風 港參與大灣區首重創科 2020/11/19 林鄭露口風 港參與大灣區首重創科 有政戲 - 解讀張曉明講話 港府3任務1喜訊 2020/11/18 解讀張曉明講話 港府3任務1喜訊 有政戲 - 下周三施政報告 創科大灣區「有料到」 2020/11/17 下周三施政報告 創科大灣區「有料到」 疫情 香港 口罩 零售 就業 失業 在家工作 酒吧 保就業 許樹昌 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入