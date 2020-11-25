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撤銷雙倍印花稅  入市新契機？  

名家專欄 07:00 2020/11/25

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撤銷雙倍印花稅  入市新契機？  

新冠肺炎疫情再爆發，按過往幾波疫情的經驗，工商舖買賣會轉淡靜，但碰上預計減辣，投資者是否無懼疫情仍勇於入市?

...

欄名 : 樓市分析

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