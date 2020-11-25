撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 名家專欄 07:00 2020/11/25 分享： ▲ 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 新冠肺炎疫情再爆發，按過往幾波疫情的經驗，工商舖買賣會轉淡靜，但碰上預計減辣，投資者是否無懼疫情仍勇於入市? ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 網購變常態 商舖無運行？ 2020/09/16 網購變常態 商舖無運行？ 中原工商舖：放寬按揭後工商舖單月成交升19% 2020/09/23 中原工商舖：放寬按揭後工商舖單月成交升19% 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 2020/09/29 【政府掃貨】社署200億社福設施 首輪55項設施 邀請工商舖業主放盤 【工商舖減辣】政府：不評論揣測性報道 適時採取措施回應市場變化 2020/11/10 【工商舖減辣】政府：不評論揣測性報道 適時採取措施回應市場變化 涉億元工商舖成交增加 料交投反彈可維持一段短時間 2020/11/17 涉億元工商舖成交增加 料交投反彈可維持一段短時間 最新專欄文章 建築期付款真係累事？ 2020/11/23 建築期付款真係累事？ 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 2020/11/20 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 街市佬成為舖市救星？ 2020/11/19 街市佬成為舖市救星？ 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 2020/11/18 拆息跌至10年低位 成樓市助燃劑 政府又向舖市淋冷水？ 2020/11/17 政府又向舖市淋冷水？ 商舖 DSD 疫情 限聚令 美聯工商舖 印花稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入