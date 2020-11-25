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憧憬施政報告有好消息 發展商賣樓未停步

名家專欄 07:05 2020/11/25

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施政報告前夕，發展商推盤步伐未有放慢，爭相部署在施政報告後開售新盤，反映疫情形勢多變，發展商未敢鬆懈減慢推盤，想趁市況未有逆轉之時盡快賣樓套現。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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