憧憬施政報告有好消息 發展商賣樓未停步 名家專欄 07:05 2020/11/25 分享： 施政報告前夕，發展商推盤步伐未有放慢，爭相部署在施政報告後開售新盤，反映疫情形勢多變，發展商未敢鬆懈減慢推盤，想趁市況未有逆轉之時盡快賣樓套現。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 失業率升 樓價不受影響？ 2020/10/29 失業率升 樓價不受影響？ 如果放鬆更高樓價按揭？ 2020/10/01 如果放鬆更高樓價按揭？ 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 2020/10/24 樓價「有波幅無升幅」 12月將成關鍵 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 2020/10/31 私樓供應失衡再現 成支撐樓價因素 最新專欄文章 專家樓論 - 特首要儲夠彈藥 今日 特首要儲夠彈藥 專家樓論 - 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 2020/11/24 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 專家樓論 - 第四波疫情來襲 一手表現或轉弱 2020/11/24 第四波疫情來襲 一手表現或轉弱 專家樓論 - 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 2020/11/23 當推盤潮遇上疫情第四波 市場借勢「回氣」 專家樓論 - 住宅樓市平行時空 或將打破 2020/11/23 住宅樓市平行時空 或將打破 一手市場 發展商 豪宅 樓價 施政報告 印花稅 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入