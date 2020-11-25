新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 名家專欄 2020/11/25 分享： 科網巨頭季績相繼出爐，ATMX(阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）)中，僅美團尚未放榜。 新經濟股短綫走勢乏力，業績炒作過後欠缺方向，投資者若考慮在年底前 ... 撰文 : 陳健婷 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 2020/11/24 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 交易講場 - 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 2020/11/23 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 交易講場 - 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 2020/11/21 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 交易講場 - 內需股不可不買？ 2020/11/20 內需股不可不買？ 交易講場 - 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 2020/11/19 比特幣升穿1.8萬美元 莊家講掂數？ 金融 新經濟股 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊控股（00700） 美團－W（03690） 小米集團－W（01810） 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 疫情 施政報告 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入