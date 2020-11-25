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新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？

名家專欄 2020/11/25

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科網巨頭季績相繼出爐，ATMX(阿里巴巴（09988）、騰訊（00700）、美團（03690）、小米（01810）)中，僅美團尚未放榜。

新經濟股短綫走勢乏力，業績炒作過後欠缺方向，投資者若考慮在年底前

...

撰文 : 陳健婷

欄名 : 交易講場

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