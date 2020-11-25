特朗普只顧大選 總統職責早忘掉 名家專欄 2020/11/25 分享： 美國大選誰勝誰負，相信下月初選舉人正式投票後，將有明確答案。 然而，特朗普作為「身體很誠實」的天下模範，近期似乎予人打定輸數之感，過去3周的言行舉止，完全不似一個已為未來4年任期作出部署的人，反而更似一 ... 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 國金札記 - 利淡因素夾擊 復飛難救波音 2020/11/24 利淡因素夾擊 復飛難救波音 國金札記 - 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 2020/11/23 蘋果App Store佣金減半 「退讓」難改壟斷本質 國金札記 - 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 2020/11/20 「特赦」特朗普 阻美國淪笑柄 國金札記 - 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 2020/11/19 右翼追捧Parler 難損Twitter地位 國金札記 - 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 2020/11/18 耶倫聲望勝任財長 卻非亂世合適之選 政治 美國 總統大選 特朗普 疫情 中國 經濟 白宮 疫苗 蓬佩奧 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入