大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水

美股外圍利好消息不絕，市場憧憬美股有望再闖新高之際，華爾街3大行卻不約而同，發表報告看淡美股及美國經濟短綫表現。大行唱淡行動，或為迫使聯儲局下月加碼量寬的前奏，卻可能迫使更多資金認真考慮轉投亞股。

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