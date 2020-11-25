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大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水

名家專欄 2020/11/25

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美股外圍利好消息不絕，市場憧憬美股有望再闖新高之際，華爾街3大行卻不約而同，發表報告看淡美股及美國經濟短綫表現。大行唱淡行動，或為迫使聯儲局下月加碼量寬的前奏，卻可能迫使更多資金認真考慮轉投亞股。

美股

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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