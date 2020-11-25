大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 名家專欄 2020/11/25 分享： 美股外圍利好消息不絕，市場憧憬美股有望再闖新高之際，華爾街3大行卻不約而同，發表報告看淡美股及美國經濟短綫表現。大行唱淡行動，或為迫使聯儲局下月加碼量寬的前奏，卻可能迫使更多資金認真考慮轉投亞股。 美股 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里重拾升勢 傳納入港股通 今日 阿里重拾升勢 傳納入港股通 天能可以追落後 汽車電池具前景 今日 天能可以追落後 汽車電池具前景 最新專欄文章 透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 2020/11/24 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊 2020/11/23 阿里回歸一年 股價兩度見熊 透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 2020/11/21 Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 透視中港美 - 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 2020/11/20 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 透視中港美 - 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 2020/11/19 基金全面樂觀 小心「疫苗面世即沽」 美國 美元 美滙 拜登 亞洲 國債 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入