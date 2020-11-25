互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 財金 12:10 2020/11/25 分享： 本欄月中以「港交所高位在後頭 趨勢增長不變」為題，分析港交所受惠港股結構性增長，強勢有餘未盡，中綫有力再闖新高。重點之一正是互聯互通收入呈趨勢增長，已成交易收入主要部份。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 2020/11/24 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 2020/11/23 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 拆解Tesla爆升 路數似曾相識 2020/11/20 拆解Tesla爆升 路數似曾相識 舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市選第二梯隊 2020/11/19 舊經濟藍籌股滙豐領風騷 撐市選第二梯隊 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 2020/11/18 美股換馬後風險持倉更激進 年底升市要留神 成交 中國概念股 港股通 滬港通 A股 香港股票 京東集團—SW（09618） 網易－S（09999） 互聯互通 阿里巴巴－SW（09988） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入