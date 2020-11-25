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互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何?

財金 12:10 2020/11/25

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本欄月中以「港交所高位在後頭  趨勢增長不變」為題，分析港交所受惠港股結構性增長，強勢有餘未盡，中綫有力再闖新高。重點之一正是互聯互通收入呈趨勢增長，已成交易收入主要部份。

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欄名 : 透視中港美

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