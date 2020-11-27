「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論

▲ 【美國大選】美國營或難現 社會學家揭右翼大悖論

美國大選初步結果顯示，民主黨候選人拜登當選總統，總統特朗普翻盤的機會很微。惟特朗普今次所得的普選票其實不少，4年前，他贏得右翼支持，以素人身份成為總統；4年後，其支持度不減反增，取得的普選票較上屆多出逾1,000萬張。

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