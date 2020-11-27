「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論 國際 08:05 2020/11/27 分享： ▲ 【美國大選】美國營或難現 社會學家揭右翼大悖論 美國大選初步結果顯示，民主黨候選人拜登當選總統，總統特朗普翻盤的機會很微。惟特朗普今次所得的普選票其實不少，4年前，他贏得右翼支持，以素人身份成為總統；4年後，其支持度不減反增，取得的普選票較上屆多出逾1,000萬張。 ... 撰文 : 鄧燕君 欄名 : 國金好書 相關文章 【美國大選】魯比奧轟拜登內閣讓美回復「正常」 續依賴中國 2020/11/25 【美國大選】魯比奧轟拜登內閣讓美回復「正常」 續依賴中國 【美國大選】曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦 2020/11/25 【美國大選】曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦 【美國大選】特朗普讓步？白宮准拜登接收總統每日簡報 2020/11/25 【美國大選】特朗普讓步？白宮准拜登接收總統每日簡報 【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧 2020/11/25 【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧 【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期 2020/11/25 【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期 最新專欄文章 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 2020/11/13 【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？ 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 2020/11/06 【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？ 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 2020/10/30 【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 2020/10/23 盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰 選舉 總統大選 特朗普 拜登 路易斯安那 美國 美國民主黨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入