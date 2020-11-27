  • 22°C
香港時間 : 20201127日 (週五) 09:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「美國營」夢想難實現 社會學家揭右翼大悖論

國際 08:05 2020/11/27

分享：

【美國大選】美國營或難現 社會學家揭右翼大悖論

美國大選初步結果顯示，民主黨候選人拜登當選總統，總統特朗普翻盤的機會很微。惟特朗普今次所得的普選票其實不少，4年前，他贏得右翼支持，以素人身份成為總統；4年後，其支持度不減反增，取得的普選票較上屆多出逾1,000萬張。

...

撰文 : 鄧燕君

欄名 : 國金好書

相關文章

【美國大選】魯比奧轟拜登內閣讓美回復「正常」 續依賴中國
2020/11/25
【美國大選】魯比奧轟拜登內閣讓美回復「正常」 續依賴中國
【美國大選】曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦
2020/11/25
【美國大選】曾於通俄門說謊 弗林據報獲特朗普特赦
【美國大選】特朗普讓步？白宮准拜登接收總統每日簡報
2020/11/25
【美國大選】特朗普讓步？白宮准拜登接收總統每日簡報
【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧
2020/11/25
【美國大選】拜登內閣任命勢被否決 麥康奈爾：當我死神吧
【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期
2020/11/25
【美國大選】等同奧巴馬再連任？拜登強調：非他第3任期

最新專欄文章

奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫
2020/11/20
奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫
【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？
2020/11/13
【美國大選】特朗普怎將美國夢 變成美國夢魘？
【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？
2020/11/06
【美國大選】政治獻金牽制華府 美國民主陷入困境？
【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」
2020/10/30
【美國大選】學者分析大選和民粹 「民主崩壞非特朗普之過」
盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰
2020/10/23
盲目吹捧才智 巨企難逃盛轉衰
選舉 總統大選 特朗普 拜登 路易斯安那 美國 美國民主黨

下一篇文章

逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版