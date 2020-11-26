逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 國際 08:05 2020/11/26 分享： 新冠疫苗研發馬不停蹄進行了近一年，終於取得重大突破，多款疫苗的最後階段大規模測試結果都顯示，有效率竟高達90%以上，從金融市場表現便可知，坊間對此有多「喜出望外」。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 【拜登組閣】歐洲通任國務卿 重整美歐聯盟為先 2020/11/25 【拜登組閣】歐洲通任國務卿 重整美歐聯盟為先 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 2020/11/24 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 2020/11/24 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 2020/11/23 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 最新專欄文章 【拜登組閣】歐洲通任國務卿 重整美歐聯盟為先 2020/11/25 【拜登組閣】歐洲通任國務卿 重整美歐聯盟為先 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 2020/11/24 【新冠疫苗】懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 2020/11/24 【美國大選】特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 2020/11/23 航空業危機手尾長 波音恐長期運滯 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 2020/11/20 Apple抽佣大減一半 姿態大於實際 疫情 後遺症 傳染病 疫苗 美國 冠狀病毒 新冠肺炎 全球大流行 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入