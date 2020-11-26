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逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？

國際 08:05 2020/11/26

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新冠疫苗研發馬不停蹄進行了近一年，終於取得重大突破，多款疫苗的最後階段大規模測試結果都顯示，有效率竟高達90%以上，從金融市場表現便可知，坊間對此有多「喜出望外」。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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