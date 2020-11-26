道指破3萬 恒指何時追落後？ 名家專欄 2020/11/26 分享： 美股熱炒疫苗最快下月開始接種，以及美國總統權力交接有望順利開展，道指昨大升逾400點，收市首破3萬點大關再創新高。美股再創新高的同時，韓台北亞主要股市近日已稍稍屢創新高，日股亦攀上29年半高位。 恒指昨 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 明源雲見強勢 入科指有前途 今日 明源雲見強勢 入科指有前途 中海油上浮 緊跟油價升 今日 中海油上浮 緊跟油價升 最新專欄文章 透視中港美 - 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 2020/11/25 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 2020/11/24 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊 2020/11/23 阿里回歸一年 股價兩度見熊 透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 2020/11/21 Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 透視中港美 - 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 2020/11/20 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選 美國 美股 阿里巴巴 施政報告 疫苗 道瓊斯工業平均指數 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入