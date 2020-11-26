道指破3萬 恒指何時追落後？

美股熱炒疫苗最快下月開始接種，以及美國總統權力交接有望順利開展，道指昨大升逾400點，收市首破3萬點大關再創新高。美股再創新高的同時，韓台北亞主要股市近日已稍稍屢創新高，日股亦攀上29年半高位。

恒指昨

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