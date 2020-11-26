  • 23°C
香港時間 : 20201126日 (週四) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

道指破3萬 恒指何時追落後？

名家專欄 2020/11/26

分享：

美股熱炒疫苗最快下月開始接種，以及美國總統權力交接有望順利開展，道指昨大升逾400點，收市首破3萬點大關再創新高。美股再創新高的同時，韓台北亞主要股市近日已稍稍屢創新高，日股亦攀上29年半高位。

恒指昨

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

明源雲見強勢 入科指有前途
今日
明源雲見強勢 入科指有前途
中海油上浮 緊跟油價升
今日
中海油上浮 緊跟油價升

最新專欄文章

透視中港美 - 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水
2020/11/25
大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水
透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升
2020/11/24
美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升
透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊
2020/11/23
阿里回歸一年 股價兩度見熊
透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信
2020/11/21
Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信
透視中港美 - 換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選
2020/11/20
換馬舊經濟股 揀藍籌長勝穩選
美國 美股 阿里巴巴 施政報告 疫苗 道瓊斯工業平均指數

上一篇文章

耶倫之外

下一篇文章

拜登外交點將 首重歐洲盟友
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版