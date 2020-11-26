  • 23°C
香港時間 : 20201126日 (週四) 02:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中銀恢復增長 施政報告減辣

名家專欄 2020/11/26

分享：

國企指數再一次衝擊10700點失敗，加上內地股市下跌，或要繼續上落走勢。至於新一份施政報告為非住宅物業「撤辣」，擴大互聯互通、跨境理財通等，可為銀行未來帶來增長動力，中銀香港（02388）明年盈利可恢

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

最新專欄文章

中字股實力談 - 龍源盈利穩增 風電需求上升
2020/11/25
龍源盈利穩增 風電需求上升
中字股實力談 - 三一增長不錯 礦場推智能化
2020/11/24
三一增長不錯 礦場推智能化
中字股實力談 - 聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S
2020/11/21
聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S
中字股實力談 - 海信繼續尋頂 家電倡舊換新
2020/11/20
海信繼續尋頂 家電倡舊換新
中字股實力談 - 財險人棄我取 健康險是亮點
2020/11/19
財險人棄我取 健康險是亮點
中銀香港（02388） 農夫山泉（09633） 三一國際（00631） 聯想集團（00992） 疫情 銀行 行業 大灣區

上一篇文章

寬按好夢成空 資金追逐哪類樓？

下一篇文章

耶倫之外
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版