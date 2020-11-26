中銀恢復增長 施政報告減辣 名家專欄 2020/11/26 分享： 國企指數再一次衝擊10700點失敗，加上內地股市下跌，或要繼續上落走勢。至於新一份施政報告為非住宅物業「撤辣」，擴大互聯互通、跨境理財通等，可為銀行未來帶來增長動力，中銀香港（02388）明年盈利可恢 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 龍源盈利穩增 風電需求上升 2020/11/25 龍源盈利穩增 風電需求上升 中字股實力談 - 三一增長不錯 礦場推智能化 2020/11/24 三一增長不錯 礦場推智能化 中字股實力談 - 聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S 2020/11/21 聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S 中字股實力談 - 海信繼續尋頂 家電倡舊換新 2020/11/20 海信繼續尋頂 家電倡舊換新 中字股實力談 - 財險人棄我取 健康險是亮點 2020/11/19 財險人棄我取 健康險是亮點 中銀香港（02388） 農夫山泉（09633） 三一國際（00631） 聯想集團（00992） 疫情 銀行 行業 大灣區 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入