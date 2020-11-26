中銀恢復增長 施政報告減辣

國企指數再一次衝擊10700點失敗，加上內地股市下跌，或要繼續上落走勢。至於新一份施政報告為非住宅物業「撤辣」，擴大互聯互通、跨境理財通等，可為銀行未來帶來增長動力，中銀香港（02388）明年盈利可恢

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