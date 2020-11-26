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惠港措施多遠水 清零成亮點

名家專欄 2020/11/26

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疫情、經濟困局下，市民對施政報告主要期望是見到曙光，但本為亮點的中央惠港措施，卻以遠水為主；反而特首林鄭月娥首次定下疫情清零目標，令人期待，惟欠具體內容。

市民期望曙光 惟無即時活水

這份施政報告押後出台

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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