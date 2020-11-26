惠港措施多遠水 清零成亮點 名家專欄 2020/11/26 分享： 疫情、經濟困局下，市民對施政報告主要期望是見到曙光，但本為亮點的中央惠港措施，卻以遠水為主；反而特首林鄭月娥首次定下疫情清零目標，令人期待，惟欠具體內容。 市民期望曙光 惟無即時活水 這份施政報告押後出台 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 31.6萬伙公營屋已覓地 長策首達標 今日 31.6萬伙公營屋已覓地 長策首達標 最新專欄文章 有政戲 - 施政報告今發表 聚焦中央惠港措施 2020/11/25 施政報告今發表 聚焦中央惠港措施 有政戲 - 港疫情大爆發 港府今出招加辣 2020/11/24 港疫情大爆發 港府今出招加辣 有政戲 - 疫情嚴峻 港府日內出辣招防疫？ 2020/11/23 疫情嚴峻 港府日內出辣招防疫？ 有政戲 - 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 2020/11/20 桂山島無望 港覓地靠明日大嶼？ 有政戲 - 林鄭露口風 港參與大灣區首重創科 2020/11/19 林鄭露口風 港參與大灣區首重創科 傅流螢 疫情 經濟 香港 政治 大灣區 施政報告 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入