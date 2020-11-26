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【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上

財金 13:29 2020/11/26

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滙豐 （00005） 股價在資金新舊經濟股換馬潮中成大贏家，除受惠資金轉投舊經濟股外，滙豐新一輪升勢，主要是熱炒明年初恢復派息機會大增，股價短綫不宜估頂。惟派息估計未來1、2年難復舊觀，股價短綫縱再上， 仍非長綫投資之選。

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欄名 : 透視中港美

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