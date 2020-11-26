【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 財金 13:29 2020/11/26 分享： 滙豐 （00005） 股價在資金新舊經濟股換馬潮中成大贏家，除受惠資金轉投舊經濟股外，滙豐新一輪升勢，主要是熱炒明年初恢復派息機會大增，股價短綫不宜估頂。惟派息估計未來1、2年難復舊觀，股價短綫縱再上， 仍非長綫投資之選。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 2020/11/25 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 2020/11/25 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 2020/11/24 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 2020/11/23 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 拆解Tesla爆升 路數似曾相識 2020/11/20 拆解Tesla爆升 路數似曾相識 英國 GDP 經濟 疫情 銀行 滙豐控股（00005） 歐洲央行 供股 派息 除淨 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入