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特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？

國際 08:05 2020/12/01

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美國總統特朗普口頭上堅稱自己勝出美國大選，但觀其行為，包括特赦在通俄門調查作假證供的親信弗林（Michael Flynn），又轉發黨友獻計主張他特赦自己的帖文，反映他開始接受現實，為下台鋪路。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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