特朗普下台已成定局 下一步特赦自己？ 國際 08:05 2020/12/01 分享： 美國總統特朗普口頭上堅稱自己勝出美國大選，但觀其行為，包括特赦在通俄門調查作假證供的親信弗林（Michael Flynn），又轉發黨友獻計主張他特赦自己的帖文，反映他開始接受現實，為下台鋪路。 ... 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 2020/11/25 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 2020/11/20 奧巴馬回憶錄面世 自揭白宮生涯屢受挫 拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 2020/11/19 拜登放過特朗普 實是給美國一條活路 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 2020/11/18 新社交平台Parler氣勢如虹 只怕是過眼雲煙 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 2020/11/16 【美國大選】特朗普拒認輸 純粹因為好勝？ 最新專欄文章 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 2020/11/30 拜登重用舊臣求穩 重設氣候特使堪關注 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 2020/11/26 逾90%有效率 新冠疫苗效用奇高？ 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 2020/11/25 歐洲通任國務卿 拜登重整美歐聯盟為先 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 2020/11/24 新冠疫苗懷疑論滿天飛 廣泛接種考驗大 特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 2020/11/24 特朗普選擇性失蹤 美國此刻誰作主？ 政治 選舉 特朗普 總統大選 美國共和黨 美國民主黨 通俄門 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入