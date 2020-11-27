又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 名家專欄 2020/11/27 分享： 滙豐（00005）股價在資金新舊經濟股換馬潮中成大贏家。除受惠資金轉投舊經濟股外，滙豐新一輪升勢，主要是熱炒明年初恢復派息機會大增，股價短綫或有力再上。惟派息估計未來1、2年難復舊觀，股價短綫縱再上闖 ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 阿里健康績佳 後市看高一綫 今日 阿里健康績佳 後市看高一綫 有贊價偏低 中國版Shopify 今日 有贊價偏低 中國版Shopify 最新專欄文章 透視中港美 - 道指破3萬 恒指何時追落後？ 2020/11/26 道指破3萬 恒指何時追落後？ 透視中港美 - 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 2020/11/25 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 2020/11/24 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊 2020/11/23 阿里回歸一年 股價兩度見熊 透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 2020/11/21 Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信 本地銀行股 金融 恒生指數 疫情 歐洲 GDP 疫苗 派息 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入