  • 23°C
香港時間 : 20201127日 (週五) 03:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
趨勢分析

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？

名家專欄 2020/11/27

分享：

滙豐（00005）股價在資金新舊經濟股換馬潮中成大贏家。除受惠資金轉投舊經濟股外，滙豐新一輪升勢，主要是熱炒明年初恢復派息機會大增，股價短綫或有力再上。惟派息估計未來1、2年難復舊觀，股價短綫縱再上闖

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

相關文章

阿里健康績佳 後市看高一綫
今日
阿里健康績佳 後市看高一綫
有贊價偏低 中國版Shopify
今日
有贊價偏低 中國版Shopify

最新專欄文章

透視中港美 - 道指破3萬 恒指何時追落後？
2020/11/26
道指破3萬 恒指何時追落後？
透視中港美 - 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水
2020/11/25
大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水
透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升
2020/11/24
美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升
透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊
2020/11/23
阿里回歸一年 股價兩度見熊
透視中港美 - Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信
2020/11/21
Tesla美團Bitcoin 升到迫你相信
本地銀行股 金融 恒生指數 疫情 歐洲 GDP 疫苗 派息

上一篇文章

ASM低潮已過 政策扶持芯片

下一篇文章

疫苗的黑暗面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版