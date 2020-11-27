ASM低潮已過 政策扶持芯片 名家專欄 2020/11/27 分享： 國企指數四個月以來首次收高於10700點，可惜成交縮減，仍朝萬一點進發。至於半導體股個別發展，當中ASM太平洋（00522）經過去年大低潮後，今年恢復高增長，股價有望再成為「紅底股」。 政策賣點：內地發 ... 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 中銀恢復增長 施政報告減辣 2020/11/26 中銀恢復增長 施政報告減辣 中字股實力談 - 龍源盈利穩增 風電需求上升 2020/11/25 龍源盈利穩增 風電需求上升 中字股實力談 - 三一增長不錯 礦場推智能化 2020/11/24 三一增長不錯 礦場推智能化 中字股實力談 - 聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S 2020/11/21 聯想盈利穩增 緊貼政策谷3S 中字股實力談 - 海信繼續尋頂 家電倡舊換新 2020/11/20 海信繼續尋頂 家電倡舊換新 ASM太平洋（00522） 中芯國際（00981） 華虹半導體（01347） 中國軟件國際（00354） 疫情 IPO 華為 進出口 物聯網 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入