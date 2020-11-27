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ASM低潮已過 政策扶持芯片

名家專欄 2020/11/27

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國企指數四個月以來首次收高於10700點，可惜成交縮減，仍朝萬一點進發。至於半導體股個別發展，當中ASM太平洋（00522）經過去年大低潮後，今年恢復高增長，股價有望再成為「紅底股」。

政策賣點：內地發

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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