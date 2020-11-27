傳統車企電動化 力谷估值追Tesla

新能源車是全球汽車業未來大趨勢，Tesla（TSLA）、比亞迪（01211）等電動車龍頭近期股價飈升，估值拋離一眾傳統汽車股。與此同時，傳統車廠亦開始加速電動化轉型，既是為了避免在新能源車時代遭淘汰，

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