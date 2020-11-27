傳統車企電動化 力谷估值追Tesla 名家專欄 2020/11/27 分享： 新能源車是全球汽車業未來大趨勢，Tesla（TSLA）、比亞迪（01211）等電動車龍頭近期股價飈升，估值拋離一眾傳統汽車股。與此同時，傳統車廠亦開始加速電動化轉型，既是為了避免在新能源車時代遭淘汰， ... 撰文 : 侯景成 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 交易講場 - 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 2020/11/26 第二上市股份吸北水落空 小米翻版？ 交易講場 - 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 2020/11/25 新經濟股炒完業績 北水成上漲動力？ 交易講場 - 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 2020/11/24 參考騰訊案例 螞蟻何時重啟上市？ 交易講場 - 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 2020/11/23 中概股料加速回流 港IPO更熱鬧 交易講場 - 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 2020/11/21 中概股愈升愈有 一掃監管陰霾？ 金融 汽車股 新能源 電動車 阿里巴巴－SW（09988） 東風集團股份（00489） 比亞迪股份（01211） 贛鋒鋰業（01772） 中國 美國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入