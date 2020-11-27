中國成電動車強國 完美示範雙循環 名家專欄 2020/11/27 分享： 面對全球暖化危機，國家主席習近平22日在聯合國大會上宣布，2060年中國要達成「碳中和」的目標。中國並非「空口講白話」，國內將力推各環保產業，電動汽車是其中重要一環。在經濟上，中國要藉電動車帶動新產業 ... 撰文 : 鄧中建 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 世界轉向多貨幣體制 人幣迎機遇期 2020/11/26 世界轉向多貨幣體制 人幣迎機遇期 國情知聞 - 十四五規劃 「延遲退休」爭議 2020/11/25 十四五規劃 「延遲退休」爭議 國情知聞 - 李克強為明年經濟 釋出甚麼訊號？ 2020/11/24 李克強為明年經濟 釋出甚麼訊號？ 國情知聞 - 負利率國債境外試水 中國利率會否轉負？ 2020/11/23 負利率國債境外試水 中國利率會否轉負？ 國情知聞 - 京城「小份菜」 引發環保大問題 2020/11/21 京城「小份菜」 引發環保大問題 經濟 中國 電動車 新能源汽車銷量 習近平 中國工業和信息化部 美國 政治 特朗普 英國 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入