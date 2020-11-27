中國成電動車強國 完美示範雙循環

面對全球暖化危機，國家主席習近平22日在聯合國大會上宣布，2060年中國要達成「碳中和」的目標。中國並非「空口講白話」，國內將力推各環保產業，電動汽車是其中重要一環。在經濟上，中國要藉電動車帶動新產業

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