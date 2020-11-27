舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後? 財金 13:39 2020/11/27 分享： 自疫苗研發成功的消息在本月初以來陸逐傳出，資金換馬湧入舊經濟股，基本上為過去3個星期港股資金輪動主調。重磅舊經濟金融股普遍向好，期間滙豐（00005）股價大升2成一枝獨秀，友邦（01299）及平保（02318）亦累升逾1成。 ... 欄名 : 透視中港美 最新專欄文章 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 2020/11/26 【滙豐股價】滙豐熱炒恢復派息 整固可再上 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 2020/11/25 道指首破3萬關創新高 恒指有力追落後? 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 2020/11/25 互聯互通擴容不似預期 港交所破頂後回吐又如何? 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 2020/11/24 美資大行唱淡年底行情 倒迫聯儲局加碼放水 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 2020/11/23 新舊經濟換馬結束? 言之尚早 恒生指數 銀行 金融 市帳率 市盈率 Fintech 香港股票 劉鶴 滙豐控股（00005） 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入