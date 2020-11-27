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舊經濟股內銀獨憔悴 資金有望終極追落後?

財金 13:39 2020/11/27

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自疫苗研發成功的消息在本月初以來陸逐傳出，資金換馬湧入舊經濟股，基本上為過去3個星期港股資金輪動主調。重磅舊經濟金融股普遍向好，期間滙豐（00005）股價大升2成一枝獨秀，友邦（01299）及平保（02318）亦累升逾1成。

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欄名 : 透視中港美

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