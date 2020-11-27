《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易 名家專欄 14:46 2020/11/27 分享： 早前公布的《施政報告》雖然未有再次放寬按揭，不過分別透過市建局再新增2260伙首置上車盤供應，似乎反映在政府的置業籃圖之中，首置盤的比重將會越來越重要，夾心家庭的上車機會進一步增加。 ... 欄名 : 樓市分析 相關文章 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 2020/10/05 居屋2020截止啦 房委會都要打「告急牌」？ 白居二推高樓價 居屋現炒風 2020/10/07 白居二推高樓價 居屋現炒風 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 2020/10/12 居屋2020申請遜往年 真係咁唔吸引？ 最新專欄文章 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 2020/11/26 寧買二手青衣邨 都唔買一手青富苑 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 2020/11/25 撤銷雙倍印花稅 入市新契機？ 建築期付款真係累事？ 2020/11/23 建築期付款真係累事？ 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 2020/11/20 新界農地「曬太陽」 單幢村屋補地價都要12年 街市佬成為舖市救星？ 2020/11/19 街市佬成為舖市救星？ 上車盤 市建局 施政報告 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入