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《施政報告》加碼推首置盤 夾心家庭上車更容易

名家專欄 14:46 2020/11/27

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早前公布的《施政報告》雖然未有再次放寬按揭，不過分別透過市建局再新增2260伙首置上車盤供應，似乎反映在政府的置業籃圖之中，首置盤的比重將會越來越重要，夾心家庭的上車機會進一步增加。

...

欄名 : 樓市分析

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