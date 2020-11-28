新盤平行時空 疫下創新高價 名家專欄 14:00 2020/11/28 分享： 新盤價量兼備，近日多區新盤紛錄得新高價成交，而新高個案，普遍集中於1,000萬以下，以及逾億元的超級豪宅市場，這兩類市場明顯更為熾熱。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新界開放式新高 755萬買264呎柏傲莊II單位 呎價2.86萬 2020/11/27 新界開放式新高 755萬買264呎柏傲莊II單位 呎價2.86萬 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 2020/11/24 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 最新專欄文章 專家樓論 - 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 2020/11/27 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 專家樓論 - 東涌二手熱爆 兩大關鍵 2020/11/27 東涌二手熱爆 兩大關鍵 專家樓論 - 寬按好夢成空 資金追逐哪類樓？ 2020/11/26 寬按好夢成空 資金追逐哪類樓？ 專家樓論 - 憧憬施政報告有好消息 發展商賣樓未停步 2020/11/25 憧憬施政報告有好消息 發展商賣樓未停步 專家樓論 - 特首要儲夠彈藥 2020/11/25 特首要儲夠彈藥 發展商 屢創新高 一手市場 成交 柏傲莊 Downtown 38 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入