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新盤平行時空 疫下創新高價

名家專欄 14:00 2020/11/28

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新盤價量兼備，近日多區新盤紛錄得新高價成交，而新高個案，普遍集中於1,000萬以下，以及逾億元的超級豪宅市場，這兩類市場明顯更為熾熱。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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