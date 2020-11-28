內銀股追升 非價值陷阱 名家專欄 2020/11/28 分享： 自疫苗研發成功的消息在本月初以來陸續傳出，資金換馬湧入舊經濟股，基本上為過去3個星期港股資金輪動主調。重磅舊經濟金融股普遍向好，其間滙豐（00005）股價大升2成一枝獨秀，友邦（01299）及平保（ ... 撰文 : 劉德斌 欄名 : 透視中港美 相關文章 京東健康可認購 盈利能力冠同業 今日 京東健康可認購 盈利能力冠同業 波司登現價買 旺季已經來臨 今日 波司登現價買 旺季已經來臨 最新專欄文章 透視中港美 - 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 2020/11/27 又聞聖誕鐘 應否炒滙豐？ 透視中港美 - 道指破3萬 恒指何時追落後？ 2020/11/26 道指破3萬 恒指何時追落後？ 透視中港美 - 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 2020/11/25 大行唱淡美股 圖迫儲局加碼放水 透視中港美 - 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 2020/11/24 美元結構性弱勢 亞股博價滙齊升 透視中港美 - 阿里回歸一年 股價兩度見熊 2020/11/23 阿里回歸一年 股價兩度見熊 銀行 金融 疫苗 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入