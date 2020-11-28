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內銀股追升 非價值陷阱

名家專欄 2020/11/28

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自疫苗研發成功的消息在本月初以來陸續傳出，資金換馬湧入舊經濟股，基本上為過去3個星期港股資金輪動主調。重磅舊經濟金融股普遍向好，其間滙豐（00005）股價大升2成一枝獨秀，友邦（01299）及平保（

...

撰文 : 劉德斌

欄名 : 透視中港美

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