【中美角力】拜登外交內閣浮面  對華戰略「重競爭輕合作」

美國當選總統拜登這個星期公布了其國家安全團隊最高級別官員的人選名單，包括他的長期外交政策助理布林肯（Antony Blinken）出任國務卿、沙利文（Jake Sullivan）出任國家安全顧問， 奧巴馬政府時期的國務卿克里（John Kerry）擔任氣候變化問題總統特使等。

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