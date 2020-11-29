【中美角力】拜登外交內閣浮面 對華戰略「重競爭輕合作」 中國 21:18 2020/11/29 分享： 美國當選總統拜登這個星期公布了其國家安全團隊最高級別官員的人選名單，包括他的長期外交政策助理布林肯（Antony Blinken）出任國務卿、沙利文（Jake Sullivan）出任國家安全顧問， 奧巴馬政府時期的國務卿克里（John Kerry）擔任氣候變化問題總統特使等。 ... 相關文章 【中美角力】傅高義籲中國抓住拜登上台機會 做這件事 2020/11/27 【中美角力】傅高義籲中國抓住拜登上台機會 做這件事 環時：拜登視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人 2020/11/26 環時：拜登視中國為戰略競爭對手 非全面對抗的敵人 紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件 2020/11/26 紐約時報解讀傅瑩投書：中國首向拜登提合作條件 拜登班子倡中美競合 傅瑩火速呼應有玄機 2020/11/26 拜登班子倡中美競合 傅瑩火速呼應有玄機 拜登會如何改變特朗普的對華貿易政策？ 2020/11/11 拜登會如何改變特朗普的對華貿易政策？ 政治 中美關係 拜登 習近平 疫情 外交 全球化 經濟 特朗普 布林肯 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入