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新盤按揭優惠花樣多  疫市要識揀

名家專欄 07:00 2020/11/30

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第四波疫情來勢洶洶，但無阻市民置業熱情，本月新盤市場錄逾2600宗買賣，按月急升70%。新盤持續熱賣，除了樓盤質素外，相信主要是發展商推的付款方案刺激到買家意慾，例如先住後付、高成數包按等等。不過，隨著疫情擴大，實體經濟受衝擊，準買家必須做足風險評估。

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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