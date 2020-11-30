新盤按揭優惠花樣多 疫市要識揀 名家專欄 07:00 2020/11/30 分享： 第四波疫情來勢洶洶，但無阻市民置業熱情，本月新盤市場錄逾2600宗買賣，按月急升70%。新盤持續熱賣，除了樓盤質素外，相信主要是發展商推的付款方案刺激到買家意慾，例如先住後付、高成數包按等等。不過，隨著疫情擴大，實體經濟受衝擊，準買家必須做足風險評估。 ... 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 相關文章 新盤戰越爆 定價反更高 2020/11/19 新盤戰越爆 定價反更高 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 2020/11/20 拆解油塘新盤蔚藍東岸低開原因 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 2020/11/24 疫情爆發第四波 緣何新盤仍高開? 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 2020/11/27 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 新盤平行時空 疫下創新高價 2020/11/28 新盤平行時空 疫下創新高價 最新專欄文章 專家樓論 - 土地政策隱藏關鍵點 今日 土地政策隱藏關鍵點 專家樓論 - 新盤平行時空 疫下創新高價 2020/11/28 新盤平行時空 疫下創新高價 專家樓論 - 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 2020/11/27 住宅減辣雖落空 新盤定價仍進取 專家樓論 - 東涌二手熱爆 兩大關鍵 2020/11/27 東涌二手熱爆 兩大關鍵 專家樓論 - 寬按好夢成空 資金追逐哪類樓？ 2020/11/26 寬按好夢成空 資金追逐哪類樓？ 發展商 失業率 樓價 筲箕灣 沙田 九肚山 香島 EIGHT KWAI FONG HAPPY VALLEY 名日‧九肚山 欲覽全文，立即登記訂閱；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入